В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского Депутат Рады Дмитрук: власть Зеленского держится на насилии и терроре

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на радикалов, потому что иначе не сможет удержать власть, заявил NEWS.ru действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, с этим может быть связано возможное назначение на пост главкома ВСУ основателя «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого.

Зеленский делает ставку на радикалов, поскольку он никогда не мог удерживать страну политикой, доверием или результатами. Его режим держится на насилии. И когда власть теряет поддержку народа, она неизбежно опирается на самые жесткие, идеологизированные и агрессивные силовые группы. Поэтому Билецкий для Зеленского — это не военный управленец, а символ структур, способных выполнять политические задачи через давление и страх, — сказал Дмитрук.

По его словам, на сегодняшний день кадровые перестановки на Украине не имеют никакого значения для народа. Они нужны лишь для сохранения Зеленского у власти, уверен Дмитрук.

Это не государственная кадровая политика, а кадровая политика террористического режима, который удерживает власть через страх, насилие и войну. Потому и перестановки делаются соответственно, чтобы звери не съели главную гиену, — считает депутат.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдвинули Украине условия для предоставления гарантий безопасности. В Вашингтоне дали понять Киеву, что он должен согласиться на сделку с РФ и отказаться от притязаний на территории.