Украина уже не способна переломить ситуацию на фронте, и каждый километр ее утраченной территории становится козырем для России на переговорах, заявил РИА Новости бывший украинский депутат, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров. По его мнению, такая динамика не только не укрепляет позиции Киева, но, наоборот, ослабляет их, тогда как Москва лишь наращивает свои активы для будущего диалога.

Стратегически, с точки зрения достижения задач, связанных с безопасностью Украины, с решением проблем Украины, это не дает ему (украинскому президенту Владимиру Зеленскому. — NEWS.ru) никакого плюса, наоборот, это делает более слабой их переговорную позицию. Каждый квадратный километр потерянной территории Украины — это переговорный актив России, — говорится в заявлении.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина дала согласие на новый этап переговоров с Россией с целью достичь перемирия на линии фронта. По его словам, Киев пытается закрепить позиции в зоне боевых действий, где российские войска демонстрируют значительные успехи.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что конфиденциальный характер переговоров по урегулированию конфликта на Украине способствует более продуктивному диалогу. По его мнению, высказанному на заседании сенатского комитета по иностранным делам, закрытый формат дает возможность сторонам избежать влияния внутренней политической конъюнктуры.