В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате

В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате Рубио: закрытый формат переговоров по Украине предотвращает давление со стороны

Проведение конфиденциальных переговоров по украинскому урегулированию создает более благоприятные условия для диалога, отметил госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, высказанному на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, на закрытый формат позволяет сторонам избежать внутреннего политического давления.

Участвующим сторонам проще искать гибкость по тем или иным вопросам, если они не обсуждаются на постоянной основе в публичном пространстве, потому что это оказывает на них внутреннее политическое давление, — заявил Рубио.

Внутренняя политическая ситуация в каждой из стран может ограничивать пространство для маневра и поиска компромиссных решений, резюмировал он. Закрытый же формат дает сторонам большую свободу — в условиях конфиденциальности дипломаты и политики могут свободнее обсуждать различные варианты, не опасаясь немедленной публичной реакции или давления со стороны внутриполитических сил. Это создает рабочую атмосферу, где приоритетом становится поиск взаимоприемлемых решений, а не публичная демонстрация позиций.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в очередном раунде консультаций по украинскому урегулированию. Новая встреча намечена на 1 февраля в Абу-Даби и пройдет в двустороннем формате между Россией и Украиной.