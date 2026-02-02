Зимняя Олимпиада — 2026
«Мороз-кусака»: метеоролог предупредил о предстоящих холодах в Москве

Синоптик Поповнин: морозы до -25 градусов будут держаться в Москве в феврале

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве в феврале сохранится морозная погода, сообщил в беседе с NEWS.ru метеоролог Никита Поповнин. По его словам, в ближайшие дни дневная температура будет колебаться в диапазоне -12-17 градусов, а ночью будет около -25 градусов. Высота снежного покрова при этом превысит норму в 2-3 раза, отметил он.

Мороз-кусака пожаловал в столичный регион и вовсю щиплет носы и щеки всем горожанам. Днем прогнозируются значения -12-17 градусов, ночью может подморозить до -20-25 градусов, что также в разы холоднее положенного, — объяснил Поповнин.

Он добавил, что отрицательные температурные аномалии в Москве чаще всего случаются в последнюю неделю января и в начале февраля. Также метеоролог напомнил, что сейчас в столичном регионе не только холодно, но и снежно: высота сугробов превышает норму в 2-3 раза в зависимости от района.

Раннее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столичном регионе морозы вышли на пик. По его словам, 1 февраля стал самым холодным днем зимы в Москве и области. Синоптик обратил внимание на то, что температура воздуха в последние дни значительно ниже обычных показателей — в среднем на 10–12 градусов.

