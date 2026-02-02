Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не справляются с пополнением армии новобранцами, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что насильственную мобилизацию в стране критикуют даже депутаты Верховной рады.

Наемничество [в ВСУ] будет распространяться. Причина того, что именно сейчас эта группа [из Аргентины] может прибыть — нехватка личного состава. ТЦК не справляется, людоловы уже осуждаются и в Верховной раде Украины, а не только обычными гражданами. Даже Зеленский поставил задачу министру обороны пересмотреть методы работы этих людоловов, но от этого не легче, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что украинская армия испытывает острую нехватку солдат. Дефицит личного состава заставляет командование привлекать наемников, пояснил он.

В западной прессе проходит информация о том, что целые участки фронта, линии боевого соприкосновения оголены. Поэтому надо как-то их закрывать. Вот ничего лучшего не придумали, как собирать всякое отребье по всему миру и отправлять на Украину, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев.