Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 19:11

Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ

Военэксперт Кнутов: украинские военкоматы не справляются с пополнением армии

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не справляются с пополнением армии новобранцами, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что насильственную мобилизацию в стране критикуют даже депутаты Верховной рады.

Наемничество [в ВСУ] будет распространяться. Причина того, что именно сейчас эта группа [из Аргентины] может прибыть — нехватка личного состава. ТЦК не справляется, людоловы уже осуждаются и в Верховной раде Украины, а не только обычными гражданами. Даже Зеленский поставил задачу министру обороны пересмотреть методы работы этих людоловов, но от этого не легче, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что украинская армия испытывает острую нехватку солдат. Дефицит личного состава заставляет командование привлекать наемников, пояснил он.

В западной прессе проходит информация о том, что целые участки фронта, линии боевого соприкосновения оголены. Поэтому надо как-то их закрывать. Вот ничего лучшего не придумали, как собирать всякое отребье по всему миру и отправлять на Украину, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев.

Украина
Россия
СВО
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слон-рецидивист убил человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.