Слон-рецидивист растоптал человека Daily Mail: в Таиланде слон растоптал туриста на глазах у его жены

В Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены в национальном парке, пишет Daily Mail. Отмечается, что это уже третья жертва слона-убийцы по кличке Пхлай Ойван.

Он был третьим человеком, убитым Ойваном, — констатировал директор парка Чайя Хуайхонгтонг.

Жена туриста смогла избежать опасности благодаря действиям сотрудников национального парка, которые сумели прогнать напавшего слона. Остальные посетители лагеря наблюдали инцидент, из своих палаток. Прибывшие специалисты службы спасения и медицинские работники обнаружили у пострадавшего многочисленные переломы и травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

До этого турист в Индии получил тяжелые травмы после нападения слона, когда попытался сделать с ним селфи. По словам одного из очевидцев, животное в тот момент спокойно ело морковь на обочине дороги. Яркая вспышка от камеры туриста испугала слона.