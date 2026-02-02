Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев раскрыл махинации Гейтса с вакцинами от коронавируса

Дмитриев: Гейтс блокировал «Спутник» и продвигал небезопасные вакцины

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Основатель Microsoft Билл Гейтс, используя влияние своего благотворительного фонда, блокировал продвижение безопасной российской вакцины «Спутник» и продвигал непроверенные препараты от коронавируса, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он обвинил Гейтса в злоупотреблении ролью «привратника» в глобальных альянсах по вакцинации.

Гейтс стал привратником в вопросах вакцинации благодаря своему фонду и эффективному контролю над альянсами по вакцинам, такими как Gavi. Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», и продвигая непроверенные, — написал Дмитриев.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

Кроме того, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России сохраняется значительный уровень заболеваемости коронавирусом, сопоставимый с гриппом. По его словам, COVID-19 по-прежнему представляет собой серьезную эпидемиологическую проблему, даже несмотря на почти полное исчезновение этой темы из информационного поля.

