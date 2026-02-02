Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:29

Норвежский журналист оценил шансы Клебо на Олимпийских играх — 2026

Журналист Сальтведт: Клебо выглядит устрашающе для соперников

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выглядит устрашающе для соперников, заявил «Чемпионату» норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Он отметил, что сейчас спортсмен находится на пике формы.

Йоханнес сильнее, чем в прошлом году, когда он взял шесть золотых медалей на чемпионате мира в Тронхейме. Думаю, это устрашающе для всех соперников, — заявил Сальтведт.

Журналист подчеркнул, что лыжник выглядит сильнее, чем ожидалось. По его словам, на последних гонках он показал нечто «из ряда вон выходящее».

Ранее сообщалось, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов — игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля следующего года. Отмечается, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

