На съемочную группу российского канала напали в Чили

На съемочную группу российского канала напали в Чили Неизвестный ранил ведущего и оператора телеканала РЕН ТВ во время съемок в Чили

Неизвестный напал на съемочную группу РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго, сообщили в Telegram-канале СМИ. Пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор.

На съемочную группу НИИ РЕН ТВ напали в Сантьяго! Отморозок разбил бутылку о голову ведущего Алексея Корзина и порезал руку оператору, — говорится в сообщении.

Ранее СК РФ начал расследование по случаю нападения охранников на журналистов издания «Известия» в столице. Инцидент произошел во время съемки тренинга известного психолога Юлии Ивлиевой. Во время мероприятия корреспондент СМИ Иван Литомин получил несколько ударов по лицу, был задержан и заключен в наручники сотрудниками охраны.

Также сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению главного организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского. Первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме.

До этого в Москве продавец электронных сигарет напал на журналиста, снимавшего репортаж о незаконной продаже вейпов. По данному факту Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.