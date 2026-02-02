Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:08

Зеленского назвали «клоуном без короны» из-за требований к России

Журналист Боуз высмеял требование Зеленского к РФ о признании его легитимности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Требование президента Украины Владимира Зеленского к России признать его легитимным главой государства выглядит как жест отчаяния, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. Он отметил, что тот выглядит как «клоун без короны», пытаясь избавиться от статуса президента с истекшими полномочиями.

Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса «президента, срок полномочий которого истек». В панике он требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию относительно его нелегитимности. Клоун без короны, — написал Боуз.

Аналогичную критику уже высказывала немецкая газета Junge Welt, отметившая, что такие требования свидетельствуют об отчаянии Киева. В статье подчеркивалось, что действия украинского лидера направлены на срыв любых договоренностей с Москвой.

Ранее пленный военнослужащий из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Руслан Стеблинский заявил, что Зеленский врет о якобы приближающейся победе, пока сам занимается коррупцией. По его словам, глава государства не заинтересован в окончании конфликта, от которого простые украинцы очень устали.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
Чей Боуз
