Зеленского заподозрили во лжи о раздумьях над участием в новых выборах Политтехнолог Павлив: Зеленский уже готовится к новым выборам и хочет победить

Действующий президент Украины Владимир Зеленский уже ведет подготовку к новым выборам в стране и хочет на них победить, предположил в беседе с NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, заявления главы государства о том, что он лишь подумает о возможном выдвижении, являются лукавством.

Когда Зеленский говорит, что он подумает [над тем, чтобы участвовать в выборах снова], он сильно лукавит. На самом деле, ведется обстоятельная работа подготовки к его участию в выборах. Он рассчитывает в них победить. У Зеленского есть достаточно неплохое понимание, как это реализовать, фактически, нейтрализовав мнение избирателей. Он уже по большому счету находится в ходе предварительной избирательной кампании, потому что некоторые его последние заявления, например, о проблеме бусификации, иначе как предвыборными лозунгами не назовешь, — пояснил Павлив.

Ранее Зеленский допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах главы государства. По его словам, решение будет зависеть от того, как завершится конфликт с Россией. Президент Украины также добавил, что иногда думает о переизбрании, но сейчас этот вопрос не находится в приоритете.