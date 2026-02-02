Пострадавшие в ДТП с пятью жертвами подростки ехали на медкомиссию

Подростки, пострадавшие в ДТП с пятью погибшими, готовились к поступлению в училище ГУФСИН, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Абитуриенты поехали на медкомиссию, микроавтобус принадлежит Канской воспитательной колонии.

Они ездили на медосвидетельствование для поступления в училище ГУФСИН, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае стал модульный дом, отцепившийся от буксировавшего его автомобиля. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». В результате погибли пять человек, включая четверых несовершеннолетних.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что, по последним данным, число погибших в ДТП достигло шести человек. Среди них пятеро подростков 16–17 лет и один взрослый мужчина.

До этого в Центральном районе Новосибирска 54-летний водитель Toyota RAV4 сбил 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Сибирской у дома № 57. Мужчина совершил наезд на ребенка, когда поворачивал направо.