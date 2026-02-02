Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:19

Пострадавшие в ДТП с пятью жертвами подростки ехали на медкомиссию

ТАСС: пострадавшими в ДТП в Красноярском крае были абитуриенты училища ГУФСИН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подростки, пострадавшие в ДТП с пятью погибшими, готовились к поступлению в училище ГУФСИН, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Абитуриенты поехали на медкомиссию, микроавтобус принадлежит Канской воспитательной колонии.

Они ездили на медосвидетельствование для поступления в училище ГУФСИН, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае стал модульный дом, отцепившийся от буксировавшего его автомобиля. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». В результате погибли пять человек, включая четверых несовершеннолетних.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что, по последним данным, число погибших в ДТП достигло шести человек. Среди них пятеро подростков 16–17 лет и один взрослый мужчина.

До этого в Центральном районе Новосибирска 54-летний водитель Toyota RAV4 сбил 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Сибирской у дома № 57. Мужчина совершил наезд на ребенка, когда поворачивал направо.

ДТП
Красноярский край
Россия
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.