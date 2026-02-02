Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 19:15

Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов

Педиатр Морозова: в сильные морозы важно одеваться по принципу «капусты»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы защититься от морозов, нужно одеваться по принципу «капусты» — несколько слоев одежды лучше самого теплого пуховика, сообщила в разговоре с NEWS.ru врач Красногорской больницы Юлия Морозова. По ее словам, обильная трапеза перед прогулкой также поможет сохранить тепло в организме. А обувь она посоветовала выбрать на размер больше.

Защищайте открытые участки тела: подойдет шапка-шлем, шарф, маска и качественные варежки. Обувь должна быть на размер больше положенного, чтобы надеть теплый носок и сохранить кровообращение. Перед выходом нужно плотно поесть — телу нужна энергия для выработки тепла, — рассказала Морозова.

Она подчеркнула, что бледная кожа, потеря чувствительности и покалывания — это первые признаки обморожения, при которых нужно немедленно согреться в теплом помещении.

Ранее старший преподаватель кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Татьяна Гусева сообщила, что введение временных ценовых потолков поможет сдержать резкий рост стоимости поездок на такси во время морозов. По ее словам, также можно использовать и другие инструменты регулирования цен, например, увеличить время работы общественного транспорта.

