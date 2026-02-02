Раскрыты детали о погибших в ДТП под Красноярском подростках

Раскрыты детали о погибших в ДТП под Красноярском подростках Четырем погибшим в ДТП под Красноярском подросткам было 16-17 лет

Четырем подросткам, погибшим в результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края, было 16-17 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуре. Всего в момент аварии в «Газели» находилось 11 человек, пять из них погибли.

Четверым несовершеннолетним, погибшим в ДТП, было 16-17 лет, — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

