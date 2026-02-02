Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:24

Раскрыты детали о погибших в ДТП под Красноярском подростках

Четырем погибшим в ДТП под Красноярском подросткам было 16-17 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четырем подросткам, погибшим в результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края, было 16-17 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуре. Всего в момент аварии в «Газели» находилось 11 человек, пять из них погибли.

Четверым несовершеннолетним, погибшим в ДТП, было 16-17 лет, — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о гибели семейной пары в результате аварии на территории Ленинградской области. Их семилетний ребенок был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Красноглинском районе Самары 52-летний водитель Lada Granta наехал на санки с двухлетней девочкой, которые везла по нерегулируемому пешеходному переходу 25-летняя женщина. Ребенок получил травмы.

подростки
аварии
ДТП
происшествия
Красноярский край
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.