02 февраля 2026 в 18:15

«Тела детей разбросало по асфальту»: жуткое ДТП под Красноярском 2 февраля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ДТП с автобусом и грузовиком с несколькими погибшими произошло под Красноярском, погибли дети. Что там случилось, сколько человек скончалось, какие причины аварии?

Где произошла авария с микроавтобусом в Красноярском крае

Управление МВД по Красноярскому краю сообщило, что серьезное ДТП с погибшими произошло на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края. По данным властей, грузовик Iveco двигался со стороны Канска в сторону Красноярска.

Полицейские работают на месте. Проезд организован в объезд через село Рыбное.

Сколько погибших в ДТП под Красноярском

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что, по последним данным, число погибших в ДТП достигло шести человек. Среди них пятеро подростков 16–17 лет и один взрослый мужчина.

Еще шесть человек госпитализированы после ДТП, заявили в Минздраве Красноярского края. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии. Из Красноярска за пострадавшими вылетели два борта санавиации. На борту находятся реаниматологи и нейрохирург. Необходимая помощь оказывается в оперативном режиме, отметили в ведомстве.

Как погибли дети в ДТП под Красноярском, что случилось

По данным полиции, в автобусе было 13 человек, в том числе 11 подростков, 52-летний водитель и сопровождающий, сообщили в оперативных службах. Известно, что подростки в микроавтобусе возвращались из Красноярска.

Причиной аварии стал модульный дом: прицеп, на котором дом был установлен, отсоединился от грузовика Iveco и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в пассажирскую «Газель».

По сообщениям очевидцев из соцсетей, «тела детей буквально разбросало по асфальту».

Главное следственное управление ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На место прибыли сотрудники прокуратуры для проведения проверки.

ДТП
Красноярский край
погибшие
дети
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
