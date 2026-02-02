Подросток выстрелил в прохожего с ребенком возле школы в Подмосковье

Подросток выстрелил в прохожего возле школы в подмосковном Реутове, передает РЕН ТВ со ссылкой на сотрудницу охраны. По ее словам, конфликт начался после того, как мужчина с ребенком сделал юноше замечание.

Когда они вышли на улицу, подросток достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил. Предварительно, выстрел оказался имитацией и по звуку «напоминал петарду». Мужчина не пострадал, а стрелявший сразу скрылся.

Сотрудница охраны уточнила, что подросток не был учеником этой школы. Она зафиксировала произошедшее и передала информацию полиции. Правоохранители устанавливают личность подростка и проверяют записи с камер. Мужчина с ребенком покинули территорию сразу после случившегося.

Ранее суд арестовал 14-летнего подростка из Омской области, подозреваемого в попытке убить учеников и учителей школы. По версии следствия, он готовил нападение с использованием взрывчатки и оружия. Против юноши возбудили уголовное дело об участии в террористической организации.