Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:08

Подросток выстрелил в прохожего с ребенком возле школы в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подросток выстрелил в прохожего возле школы в подмосковном Реутове, передает РЕН ТВ со ссылкой на сотрудницу охраны. По ее словам, конфликт начался после того, как мужчина с ребенком сделал юноше замечание.

Когда они вышли на улицу, подросток достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил. Предварительно, выстрел оказался имитацией и по звуку «напоминал петарду». Мужчина не пострадал, а стрелявший сразу скрылся.

Сотрудница охраны уточнила, что подросток не был учеником этой школы. Она зафиксировала произошедшее и передала информацию полиции. Правоохранители устанавливают личность подростка и проверяют записи с камер. Мужчина с ребенком покинули территорию сразу после случившегося.

Ранее суд арестовал 14-летнего подростка из Омской области, подозреваемого в попытке убить учеников и учителей школы. По версии следствия, он готовил нападение с использованием взрывчатки и оружия. Против юноши возбудили уголовное дело об участии в террористической организации.

подростки
стрельбы
школы
Подмосковье
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.