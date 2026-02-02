Родителям составили подробный гайд для прогулки с малышами на морозе

Гулять с малышами даже в мороз возможно и полезно, рассказала NEWS.ru педиатр Красногорской больницы Юлия Арбузова. По ее словам, свежий воздух поддерживает иммунитет и улучшает сон, однако зимой важно соблюдать четкие правила. Главное правило — одевать ребенка слоями.

Главный принцип простой: одеваем ребенка слоями, как капусту, и всегда на один слой теплее, чем себя, — отметила врач.

Арбузова объяснила, что у детей до года еще несовершенная терморегуляция, поэтому переохлаждение или перегрев наступают быстрее. Новорожденным и младенцам она рекомендует хлопковый слип, теплый флисовый слой и зимний конверт с утеплителем.

Температуру проверяем только по шее и спине. Холодные руки — это нормально, — уточнила специалист.

Для детей от года до трех лет обязательным элементом она назвала термобелье. В качестве верхней одежды лучше выбирать комбинезон или раздельный комплект, обувь — с запасом по размеру для теплого носка и воздушной прослойки.

От прогулок стоит отказаться при сильных морозах, подчеркнула Арбузова. Перед выходом на улицу она советует наносить защитный крем — увлажняющий на холоде «работает как лед».

До года не выходим ниже –10 °C, после года — ниже –15 °C, особенно в ветер, — добавила Арбузова.

После возвращения домой кожу ребенка нужно умыть теплой водой и нанести восстанавливающий крем. При покраснении или белых пятнах на щеках нельзя растирать, подчеркнула педиатр.

