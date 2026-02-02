Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:11

Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге

Подозреваемого в похищении мальчика в Петербурге проверят на другие преступления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мужчину, задержанного по подозрению в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, проверят на причастность к исчезновению других детей, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенок ушел из дома 30 января и не вернулся. Его еще не нашли.

По предварительным данным, задержанный «дежурил» на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям заработать, прокатившись с ним в машине. Пропавший мальчик, который, по версии источника, подрабатывал на мойке авто, мог согласиться на предложение незнакомца.

Как пишет SHOT, задержанный является уроженцем ЛНР, после переезда в Петербург он устроился на работу строителем. По данным источника, мужчина ранее был судим. В его доме в деревне Яльгелево прошли обыски. Мать подозреваемого считает, что его «подставили».

Ранее в правоохранительных органах подтвердили, что похищение является приоритетной версией исчезновения школьника. По их информации, камеры видеонаблюдения записали, как ребенок сел в автомобиль к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.

