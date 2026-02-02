В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога

В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога Депутат Говырин: пенсионеры могут получить льготы на уплату земельного налога

Пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью могут получить льготы на уплату земельного налога, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что многодетные семьи также входят в число льготников.

На практике вычет работает так: если участок не превышает 600 кв. м, налог составит ноль рублей. Если больше — налог рассчитывается с превышающей площади. Вычет применяется к одному участку по выбору владельца, — рассказал Говырин.

По словам депутата, существует также практика полного освобождения от земельного налога. Он отметил, что заявление в налоговую необходимо подать до конца календарного года.

Ранее депутат Наталия Полуянова рассказала, что участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты земельного и транспортного налогов. По ее словам, соответствующие поправки заложены в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.