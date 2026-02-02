Названы причины крушения самолета с курсантами под Оренбургом Ошибка пилотирования могла привести к крушению самолета под Оренбургом

К крушению учебно-тренировочного самолета Diamond Aircraft в Оренбургской области могли привести ошибка пилотирования или неисправность, сообщила пресс-служба СК России в мессенджере Max. Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, — сказано в сообщении.

Предварительно, погибли три человека: пилот Василий Н., а также курсанты 20-летний Тимофей К. и 21-летний Дмитрий С. Борт обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска. Экстренные службы продолжают работу на месте крушения.

