02 февраля 2026 в 15:49

Названы причины крушения самолета с курсантами под Оренбургом

Ошибка пилотирования могла привести к крушению самолета под Оренбургом

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
К крушению учебно-тренировочного самолета Diamond Aircraft в Оренбургской области могли привести ошибка пилотирования или неисправность, сообщила пресс-служба СК России в мессенджере Max. Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, — сказано в сообщении.

Предварительно, погибли три человека: пилот Василий Н., а также курсанты 20-летний Тимофей К. и 21-летний Дмитрий С. Борт обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска. Экстренные службы продолжают работу на месте крушения.

Ранее в Индии при крушении небольшого самолета погибли пять человек, включая заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. Воздушное судно, вылетевшее из Мумбаи, разбилось недалеко от аэропорта Барамати при попытке совершить посадку.

До этого научный самолет NASA совершил экстренную посадку в Хьюстоне (штат Техас). При посадке из-под его фюзеляжа вырывались языки пламени. Летчик выжил, ему оказали медицинскую помощь. Самолет базируется в Космическом центре имени Джонсона и является важным инструментом для исследований атмосферы.

