01 февраля 2026 в 18:32

Мясной соус с томатами и сливками: вкуснятина из пачки фарша на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Готовим вкуснятину из пачки фарша на ужин — мясной соус с томатами и сливками. В процессе тушения фарш пропитывается ароматами овощей, а добавление сливок смягчает вкус, придавая ему бархатистую, кремовую текстуру.

Для приготовления понадобится: 400 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 4 средних помидора, 200 мл сливок 10–20%, 2–3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеное орегано или базилик по вкусу, растительное масло для жарки. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, обдайте кипятком и снимите кожуру, затем мякоть мелко нарежьте. Лук мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло. Выложите фарш и обжаривайте его на среднем огне, разбивая комки, до изменения цвета и испарения жидкости. Добавьте лук и обжаривайте вместе 5–7 минут до мягкости лука. Добавьте измельченные помидоры, специи, соль и перец. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15 минут, чтобы соус загустел, а вкусы соединились. Влейте сливки, добавьте пропущенный через пресс чеснок, хорошо перемешайте и прогрейте соус еще 3–5 минут, не доводя до сильного кипения. Подавайте горячим с пастой, рисом или картофельным пюре.

Ранее стало известно, как приготовить овощи в духовке «как на мангале».

Дарья Иванова
Д. Иванова
