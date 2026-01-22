Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 18:46

Овощи в духовке «как на мангале»: простой рецепт гарнира к мясу, курице или рыбе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рассказываем простой рецепт гарнира к мясу, курице или рыбе — овощи в духовке «как на мангале». Они при запекании приобретают тот самый вкус: картофель поджаривается, морковь карамелизуется, лук и баклажаны тают во рту.

Для приготовления понадобятся: 4 средние картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 1 кабачок, 1 баклажан, 3–4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 2 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200°C. Противень застелите пергаментом или фольгой. Овощи вымойте. Картофель и морковь нарежьте некрупными дольками, лук — крупными кольцами или четвертинками, кабачок и баклажан — кружками или полукольцами толщиной около 1 см. В глубокой миске смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, паприку, кориандр, соль и перец. Овощи выложите в миску с масляной заправкой и хорошо перемешайте. Равномерно разложите овощи на противне в один слой. Запекайте 30–40 минут, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, периодически переворачивая лопаткой для равномерной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофель в духовке «как на костре».

Проверено редакцией
овощи
рецепты
ужины
гарниры
Дарья Иванова
Д. Иванова
