Смешала картошку с луком и специями, залила маслом и забыла на 40 минут — такой гарнир затмит любое мясо и разойдётся первым

Беру картошку, лук и ароматные специи — и готовлю гарнир, который затмевает любое мясо и исчезает со стола первым. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина без хлопот или праздничного застолья. Его необычность в том, что минимум усилий и доступные продукты превращаются в настоящий кулинарный шедевр: картофель томится в масле со специями, становясь румяным, хрустящим снаружи и нежным внутри. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, ароматные ломтики с аппетитной корочкой и мягкой, рассыпчатой сердцевиной, пропитанной луковым соком и пряностями. Этот картофель настолько вкусен, что гости забывают про мясо и просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 4–5 ст. ложек растительного масла, 1 ч. ложка соли, ½ ч. ложки чёрного перца, любимые специи (паприка, тимьян, розмарин). Картофель очистите и нарежьте дольками или крупными кубиками, лук — полукольцами. В глубокой миске смешайте картофель, лук, масло, соль и специи до равномерного покрытия. Выложите на противень в один слой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 35–40 минут, один раз перемешав. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

