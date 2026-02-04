Зимняя Олимпиада — 2026
В Минюсте Армении рассказали, когда будет готов текст новой конституции

Текст новой конституции Армении опубликуют в марте 2026 года

Новая конституция Армении будет завершена в ближайшие полгода, а итоговый документ представят общественности уже весной, заявила на пресс-конференции глава Минюста страны Србуи Галян. По ее словам, подготовка основного закона страны остается приоритетным направлением работы ведомства, и график подготовки пересматриваться не будет, передает Sputnik.

В марте будут подведены итоги нашей работы. Мы не будем отклоняться от ранее установленных сроков. К этому времени у нас будет готов текст, который мы опубликуем, — добавила министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Абу-Даби отметили важность сохранения позитивной динамики в нормализации двусторонних отношений. Стороны обсудили прогресс в рамках соглашения, заключенного по итогам мирного саммита в Вашингтоне.

До этого Армения попросила Россию принять решение по восстановительным работам на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. По словам Пашиняна, он уже обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

