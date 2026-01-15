Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:31

Пашинян обратился к России с одной просьбой

Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железной дороги в Турцию

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am
Читайте нас в Дзен

Армения просит Россию принять решение по восстановительным работам на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Надлежащий срок — сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу, — заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос относительно возможного участия России в совместном с США проекте TRIPP, Пашинян подчеркнул, что инициатива реализуется исключительно двусторонне, между Ереваном и Вашингтоном. Решение о привлечении третьих стран должно приниматься этими двумя сторонами.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США два варианта передачи в аренду TRIPP через регион Сюник сроком на 49 или 99 лет. По его словам, сроки аренды связаны с объемом инвестиций и необходимостью обеспечить их окупаемость.

Армения
Россия
Никол Пашинян
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Организаторы первенства в Европе не учли результат российской бобслеистки
Житель Апатит угнал авто знакомого в надежде, что тот про него не вспомнит
Сугробы выше людей: снег «похоронил» двух человек на Камчатке, что известно
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.