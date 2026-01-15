Пашинян обратился к России с одной просьбой Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железной дороги в Турцию

Армения просит Россию принять решение по восстановительным работам на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Надлежащий срок — сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу, — заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос относительно возможного участия России в совместном с США проекте TRIPP, Пашинян подчеркнул, что инициатива реализуется исключительно двусторонне, между Ереваном и Вашингтоном. Решение о привлечении третьих стран должно приниматься этими двумя сторонами.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США два варианта передачи в аренду TRIPP через регион Сюник сроком на 49 или 99 лет. По его словам, сроки аренды связаны с объемом инвестиций и необходимостью обеспечить их окупаемость.