Политолог ответил, к чему приведут акции протеста против Зеленского Политолог Перенджиев: массовые протесты не приведут к смене власти на Украине

Массовые акции протеста не приведут к смене власти на Украине, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, украинские граждане могут реализовать свои цели только посредством вооруженного восстания.

На мой взгляд, массовые протесты не приведут к смене режима [на Украине]. К этому приводят лишь вооруженные восстания. Поэтому местные власти не особо стараются разгонять протестующих. Нужно понимать, что их не возглавляют сильные оппозиционные политики или другие силы, способные придать сопротивлению большой масштаб. Кроме того, большинство мужчин на Украине либо «упаковали» и отправили на фронт, либо они покинули страну. Следовательно, на протесты выходят женщины, пенсионеры или молодежь не призывного возраста, — пояснил Перенджиев.

Однако он подчеркнул, что на месте киевских властей не оставил бы это без внимания. По словам политолога, если ситуация обострится и тысячи людей выйдут на улицы, то для президента Украины Владимира Зеленского и его команды это может стать критическим моментом.

Ранее сообщалось, что в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.