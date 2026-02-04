Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:14

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Брянскую область

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Брянщину из Черниговской области

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могли осуществить атаку на Брянщину с территории Черниговской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинская армия намеренно наносит удары по мирным объектам России.

В поселке [Глинищево] не было ничего военного, оборонного. Может быть, [у ВСУ] была другая цель, но российские военные сбили ракеты. Если брать от линии боевого соприкосновения, имеется в виду от границы, то этот район достаточно далеко. Скорее всего, [Украина] целенаправленно применяет ракеты [по мирным жителям]. Думаю, их запускали из Сумской и Черниговской областей, они ближе всего. Надо отодвигать полосу безопасности, откуда ВСУ стреляют. Брянщина и Белгородчина у украинской армии сейчас в качестве приоритетной цели, — поделился Дандыкин.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион были повреждены 20 частных домов и 27 квартир, а также окна больницы. Кроме того, по его словам, в поселке Глинищево полностью разрушен кирпичный дом.

