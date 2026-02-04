Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:27

В Забайкалье сестре пришлось выплатить компенсацию за преступление брата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Забайкалье местной жительнице пришлось выплатить материальный ущерб и моральный вред за преступление брата, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Нерчинского районного суда Забайкальского края. Сумма выплаты составила 100 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году мужчина надругался над останками родного деда истца. Он раскопал могилу, снес памятник и достал на поверхность кости.

Ответчик по делу так и не возместил ущерб, а после погиб. Выплачивать компенсацию пришлось родственникам.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска уже четыре месяца не может добиться компенсации за смерть 19-летней дочери в ДТП. Суд присудил 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение семье погибшей.

