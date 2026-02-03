Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:44

Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Новосибирска уже четыре месяца не может добиться компенсации за смерть 19-летней дочери в ДТП, сообщает «КП-Новосибирск». Суд присудил 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение семье погибшей.

В суде адвокат сделал запрос об имуществе подсудимого, оказалось, что у Дмитрия в собственности только гараж и разбитый автомобиль. С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка, — рассказала мама погибшей.

Она отметила, что приставы уже получили исполнительный лист. По ее словам, до этого осужденный подавал апелляцию, пытаясь добиться смягчения наказания.

Новосибирск
ДТП
компенсации
суды
