Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП

Жительница Новосибирска уже четыре месяца не может добиться компенсации за смерть 19-летней дочери в ДТП, сообщает «КП-Новосибирск». Суд присудил 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходов на погребение семье погибшей.

В суде адвокат сделал запрос об имуществе подсудимого, оказалось, что у Дмитрия в собственности только гараж и разбитый автомобиль. С момента приговора прошло четыре месяца, но виновник до сих пор не выплатил нам ни копейки. Мы даже не знаем, работает ли он в колонии, может ли перечислять часть заработка, — рассказала мама погибшей.

Она отметила, что приставы уже получили исполнительный лист. По ее словам, до этого осужденный подавал апелляцию, пытаясь добиться смягчения наказания.

