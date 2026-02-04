В Кремле ответили на слухи о прекращении закупок нефти Индией Песков: Россия не видит новаций в том, что Индия закупает нефть у других стран

Москва не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, индийская сторона всегда закупала черное золото и у других стран.

Не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел хорошо известно, что Россия — это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой инновации мы не видим, — отметил он.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия видит лишь публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти. По его словам, власти наблюдают за ситуацией. Москва уверена в дальнейшей востребованности отечественных энергоресурсов в мире, так они обеспечивают баланс спроса и предложения, уточнил вице-премьер.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм про нефть с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и отвергнутым главой США Дональдом Трампом. По сюжету российский лидер и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе.