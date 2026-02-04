Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:26

В Кремле ответили на слухи о прекращении закупок нефти Индией

Песков: Россия не видит новаций в том, что Индия закупает нефть у других стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москва не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, индийская сторона всегда закупала черное золото и у других стран.

Не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел хорошо известно, что Россия — это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой инновации мы не видим, — отметил он.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия видит лишь публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти. По его словам, власти наблюдают за ситуацией. Москва уверена в дальнейшей востребованности отечественных энергоресурсов в мире, так они обеспечивают баланс спроса и предложения, уточнил вице-премьер.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм про нефть с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и отвергнутым главой США Дональдом Трампом. По сюжету российский лидер и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе.

Индия
нефть
Россия
закупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марк Эйдельштейн подогрел слухи о новом романе интригующими кадрами
Имя беглого российского музыканта нашли в скандальных файлах Эпштейна
Юрист рассказала, когда работника могут отправить в принудительный отпуск
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.