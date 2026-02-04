Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:25

Песков раскрыл, какие цели поражают российские военные на Украине

Песков: российские войска поражают цели, связанные с украинским ВПК

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военнослужащие Вооруженных сил России наносят удары по тем объектам, которые они связывают с оборонно-промышленным комплексом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что, несмотря на идущие переговоры, спецоперация по-прежнему продолжается, передает РИА Новости.

Россия продолжает специальную военную операцию <…> Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима. И операция продолжается, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавит группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Кроме того, Песков отметил, что Москва с самого начала осознавала длительный характер процесса урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что впереди предстоит «небыстрая дорога». Также он подчеркнул, что Киев готов «кусать любую руку» — и того, кто его кормит, и того, кто ему помогает.

