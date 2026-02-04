Песков раскрыл детали закрытых переговоров Путина и Си Цзиньпина Песков: Путин и Си Цзиньпин на закрытых переговорах обсудили двусторонние темы

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в закрытой части видеоконференции обсудили весь спектр двусторонних и международных тем, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, также предусмотрена открытая часть онлайн-встречи.

Есть открытая часть и главная часть, закрытая, для доверительного разговора по всему спектру международных дел и двусторонних отношений, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. По его словам, группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Песков также сообщил, что переговоры рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби начнутся в среду, 4 февраля, и продлятся до 5 февраля.

До этого Песков подчеркнул, что обсуждение будущей системы стратегической стабильности невозможно без учета ядерных арсеналов союзников США. По его словам, речь шла о Великобритании и Франции.