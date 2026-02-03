Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 13:15

Песков назвал страны, которые необходимо привлечь к обсуждению СНВ-3

Песков: РФ не может абстрагироваться от ядерных потенциалов Франции и Британии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Обсуждение будущей системы стратегической стабильности невозможно без учета ядерных арсеналов союзников США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о Великобритании и Франции.

Обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможным, — сказал он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что президент Дональд Трамп впоследствии назвал хорошей идеей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение США продлить ограничения, установленные СНВ-3, остается в силе. Он подчеркнул, что срок соглашения еще не истек.

