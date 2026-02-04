Пленный боец ВСУ рассказал, что с ним сделали за предложение сдаться в плен

Плененный в Димитрове боец ВСУ Сергей Салко рассказал, что был избит командиром после того, как предложил сдаться в плен российским военным. По его словам, которые приводит РИА Новости, по их позиции били FPV-дроны и артиллерия.

Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея, — отметил Салко.

Пленный заявил, что всего его сослуживцы погибли во время штурма. Сам он в этот момент находился в соседней комнате и, увидев российских бойцов, сдался в плен.

Ранее попавший в плен украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов сообщал, что украинское командование отдало приказ не брать в плен российских военнослужащих. По его словам, бойцы ВСУ получают задачу после допроса нейтрализовать солдат РФ. Он утверждает, что такая установка распространена во многих украинских подразделениях.

До этого взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.