Депутат призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Брянской области

Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области показывают истинные цели Киева, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, это не военная необходимость, а террор против гражданского населения, который должен быть осужден всем мировым сообществом.

Сегодня мы стали свидетелями очередного чудовищного преступления. С применением реактивных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет «Нептун» была атакована мирная территория Брянской области. В результате одна из наших жительниц получила тяжелые ранения, значительный ущерб нанесен 20 частным домам и 27 квартирам. Эти удары целенаправленно наносились по гражданским объектам. Это не военная необходимость, это террор против гражданского населения, попытка посеять страх и причинить максимальные страдания. Такие действия не имеют оправдания и должны быть осуждены всем мировым сообществом, — сказал Иванов.

По его словам, подобные действия ВСУ демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни, когда речь идет о россиянах. По его словам, РФ примет все необходимые меры для защиты собственных граждан и территорий, а ответ последует жесткий и точный.

Пора уже США и их союзникам открыто признать, какую разрушительную силу они передали в руки киевских властей, и против кого она реально используется. Западная политика двойных стандартов стала абсолютно очевидной: гибель российских людей, страдания наших семей их, судя по всему, совершенно не трогают. Мы видим полное пренебрежение к человеческой жизни, если речь идет о гражданах России. Наша страна примет все необходимые меры для защиты своих граждан и территорий. Ответ последует, он будет жестким и точным, — подытожил Иванов.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России. 11 из них были уничтожены над Брянской областью.