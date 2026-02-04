В России пообещали ответить на атаку ВСУ на Брянскую область Колесник: ответ России после атаки ВСУ на Брянщину не заставит себя долго ждать

Ответ России после атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область не заставит себя долго ждать, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, эти удары Киева носят провокационный характер и приурочены к начавшимся переговорам.

Ответ на удары ВСУ по Брянщине не заставит себя ждать. Это провокационные удары как раз в период переговоров. Как ни странно, Украина пытается таким способом сорвать их. Там спасают свою шкуру любыми способами, не жалеют наше мирное население. И своих не жалеют, бросают их, необученных людей без командиров в топку, лишь бы мир не наступил. Для них он будет означать смерть. Тем более весь аппарат Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) нелегитимный, просроченный и уже держится на волоске. И это состояние они поддерживают такими атаками на мирных жителей, пытаясь доказать свою состоятельность кураторам из ЕС, — высказался Колесник.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что удары Вооруженных сил Украины по Брянской области показывают истинные цели Киева. По его словам, это не военная необходимость, а террор против гражданского населения, который должен быть осужден всем мировым сообществом.