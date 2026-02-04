Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:33

Причастную к поджогу школы учащуюся задержали

В Красноярском крае задержали подростка по делу о поджоге школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Красноярском крае задержали учащуюся, которая может быть причастна к поджогу школы, сообщили в РЕН ТВ. В региональном СК отметили, что после инцидента в органах возбудили уголовные дела.

По информации журналистов, девочка проводила в Сети опрос, кого «устранить» первым — учителя химии или истории. В издании уточнили, что школьница, предположительно, учится в восьмом классе.

В издании сообщили, что накануне школьница могла устроить пожар в школе — поджечь жалюзи и принести молоток. В соцсетях распространились кадры с одним из пострадавших подростков с обожженной спиной.

Ранее инцидент с нападением школьницы произошел в Кодинске Красноярского края — учащаяся попыталась ранить учителя. По информации МВД, нападавшей помешали одноклассники. В Минобразовании крася заявили, что девочка могла пронести нож в образовательное учреждение из-за отсутствия права у охраны и вахтеров на досмотр.

Также сообщалось, что возможной причиной нападения с ножом в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы.

Красноярский край
школы
подростки
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.