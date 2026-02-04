Причастную к поджогу школы учащуюся задержали В Красноярском крае задержали подростка по делу о поджоге школы

В Красноярском крае задержали учащуюся, которая может быть причастна к поджогу школы, сообщили в РЕН ТВ. В региональном СК отметили, что после инцидента в органах возбудили уголовные дела.

По информации журналистов, девочка проводила в Сети опрос, кого «устранить» первым — учителя химии или истории. В издании уточнили, что школьница, предположительно, учится в восьмом классе.

В издании сообщили, что накануне школьница могла устроить пожар в школе — поджечь жалюзи и принести молоток. В соцсетях распространились кадры с одним из пострадавших подростков с обожженной спиной.

Ранее инцидент с нападением школьницы произошел в Кодинске Красноярского края — учащаяся попыталась ранить учителя. По информации МВД, нападавшей помешали одноклассники. В Минобразовании крася заявили, что девочка могла пронести нож в образовательное учреждение из-за отсутствия права у охраны и вахтеров на досмотр.

Также сообщалось, что возможной причиной нападения с ножом в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы.