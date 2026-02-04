Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:09

Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске

SHOT: в подвергшейся нападению красноярской школе не работали металлодетекторы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Металлодетекторы не работали в красноярской школе, куда ученица пронесла молоток и емкость с бензином, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечают авторы, в результате нападения пострадали шесть человек.

По информации канала, на посту охраны работали две пенсионерки. Ученики рассказали, что они никого не проверяли и пропускали в школу всех подряд.

Согласно свидетельствам очевидцев, восьмиклассница сначала подожгла класс, а затем начала бить одноклассников молотком. Среди пострадавших — пятеро детей и одна учительница.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница устроила поджог одноклассника. Сотрудники школы вызвали пожарных, которые потушили огонь и оказали мальчику первую помощь. У пострадавшего были диагностированы сильные ожоги, покрывающие не менее 30% тела. Подозреваемую задержали полицейские на месте инцидента. В ее рюкзаке также обнаружили молоток.

Также SHOT сообщал, что один из пострадавших при поджоге находится в тяжелом состоянии. По данным источника, у ребенка ожоги 50% поверхности тела. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести.

Россия
Красноярск
школы
ученики
нападения
