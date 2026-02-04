Зимняя Олимпиада — 2026
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом

NEWS.ru: красноярская школьница после поджога била молотком учеников по голове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Красноярская школьница, поджегшая своего одноклассника, следом начала бить молотком по головам других детей, спасающихся от пожара, заявила NEWS.ru очевидица из числа учеников. По ее словам, у обвиняемой были напряженные отношения со сверстниками и педагогическим составом.

Происходил просто ужас. Мы сидели на уроке и вдруг услышали крики. Потом включилась сирена и запахло гарью. Одноклассники долго издевались над девочкой из-за внешнего вида, писали, что она странная и жирная. Друзей у нее особо не было. Учителя ее тоже не любили. Из-за этого она подожгла парня в туалете и кабинет, а потом била молотком по голове тех, кто пробегал мимо нее. Затем приехала полиция и ее задержала, — рассказала очевидец инцидента.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Красноярска ученица восьмого класса подожгла своего одноклассника. В результате пострадавший подросток получил серьезные ожоги. В ходе оперативных мероприятий у задержанной школьницы был обнаружен молоток.

