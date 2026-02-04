Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:22

Юрист дал советы, как аннулировать оформленный мошенниками кредит

Юрист Митин призвал обратиться в банк в случае оформления мошенниками кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Если мошенники оформили кредит на человека, ему необходимо немедленно обратиться в банк с просьбой заморозить движение средств по счету, заявил «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. После этого следует написать официальное письмо, разъяснив ситуацию и попросив отменить финансовую операцию.

Далее нужно обратиться в полицию — чем быстрее человек сообщит о факте мошенничества, тем выше будут шансы вернуть имущество, уточнил Митин. Затем рекомендуется подготовить иск в суд о признании соответствующего кредитного договора недействительным.

Свое обращение в суд по возможности можно подкрепить доказательствами. В том числе потерпевший вправе опираться на отсутствие личного желания заключать кредит, а также факты угроз, принуждения или несоответствий процедуры оформления договора по правилам банка.

Ранее юрист Дмитрий Пашин заявил, что человек вправе обжаловать ошибочное внесение в реестр мошенников через онлайн-приемную Банка России. Для этого нужно зайти на сайт регулятора, выбрать тему обращения «Информационная безопасность» и соответствующую проблему, а после заполнить заявление в свободной форме.

юристы
общество
мошенники
кредиты
