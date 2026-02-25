Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов

Чтобы снизить долговую нагрузку, важно написать все свои долги на бумаге и осознать масштаб проблемы, а также начать вести дневник настроения и трат, заявила MIR24.TV психолог Оливия Косс. Эксперт посоветовала при возникновении скуки или тревоги не совершать спонтанные покупки, а отвлекать себя чем-то, например, прогулкой.

Возьмите лист бумаги и выпишите все долги. Напротив каждой суммы напишите размер ежемесячного платежа. Не оценивайте и не ругайте себя. Ваша задача — просто увидеть полную картину. Этот акт «признания» снимает огромное напряжение неопределенности и возвращает вам контроль над ситуацией. Пропишите, когда и сколько вы собираетесь вернуть. Повесьте список на видное место, — порекомендовала Косс.

Она также посоветовала чаще общаться с людьми, которые отличаются финансовой грамотностью. У них можно перенять полезные привычки, а также узнать от них кейсы по управлению бюджетом. Кроме того, можно попробовать следующую технику: на листе бумаги написать мысли на тему «Что я получаю, оставаясь должником?» и «Чего я при этом лишаюсь?».

Ранее финансист Оксана Иванова заявила, что семьям с нестабильным доходом не рекомендуется использовать кредитные карты. Она отметила, что это лишь повысит количество трат.