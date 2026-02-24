Психолог рассказала, как отличить трудоголика

В отличие от человека, просто увлеченного делом, трудоголики находятся в вечном напряжении, рассказала KP.RU доцент кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ, психолог Мария Радионова. Она отметила, что такие люди живут в зависимости.

Не стоит путать искреннюю любовь к делу с болезненной зависимостью. Увлеченный профессионал работает с удовольствием, но при этом умеет вовремя «выключаться» и восстанавливать силы. Трудоголик же находится в вечном напряжении: даже в свободное время, на выходных, на отдыхе его преследуют навязчивые мысли о делах, тревога и желание проверить рабочие чаты, — рассказала Радионова.

Психолог подчеркнула, что для трудоголиков единственной целью жизни является работа — из-за этого обесцениваются другие сферы жизни. По ее словам, при зависимости от работы становится сложнее находить ценность в человеческом общении и проявлять эмпатию.

Ранее HR-директор Екатерина Великая рассказала, что профессиональное выгорание снижает мотивацию сотрудников задерживаться на работе, из-за этого снижается количество трудоголиков. По ее словам, из-за усталости люди стремятся избегать выхода из зоны комфорта.