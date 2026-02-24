Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:37

Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нарциссы нередко критикуют и обесценивают своих партнеров, проявляя к ним пренебрежение, заявила «Газете.Ru» психолог Людмила Борзило. По ее мнению, такие люди, как правило, используют других для стабилизации своей самооценки.

Главная особенность нарцисса — противоречие между внешним образом и внутренней реальностью. Снаружи он выглядит уверенным, успешным, стильным и харизматичным, активно демонстрирует свои достижения. Однако внутри нарцисс очень уязвим. Его хрупкая и нестабильная самооценка полностью зависит от внешней оценки, — отметила Борзило.

Эксперт подчеркнула, что нарциссы могут легко считывать эмоции партнера и контролировать их. При этом сами они не обладают эмоциональной эмпатией. Для них свойственна пассивная агрессия. В начале отношений нарциссы часто превозносят партнера на пьедестал, после чего похвала сменяется на игнорирование, отстраненность и даже вспышки ярости.

Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что россиянки могут казаться холодными из-за привычки подавлять эмоций. Специалист подчеркнул, что это может сказаться и на том, какие чувства испытывает человек.

