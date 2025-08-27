На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно В МЧС Киргизии не знают точное число погибших на пике Победы

МЧС Киргизии совместно с МВД республики проведет проверку для уточнения числа погибших на пике Победы, сообщил пресс-секретарь МЧС Адиль Чарыгов. В беседе ТАСС он подчеркнул, что пока неофициальной цифры по тем, кто остался там, нет. В настоящее время для этого поднимается база данных.

Неофициально там еще больше тел. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть, — заявил представитель ведомства.

Также он уточнил, что ведомство официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицыну без вести пропавшей. По его словам, сейчас никто не может подтвердить ни смерть женщины, ни факт того, что она выжила.

До этого стало известно, что на пике Победы в августе погибли как минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец. Первым умер капитан российской сборной Николай Тотмянин, который покорил вершину 10 августа, но на следующий день скончался в больнице от инфаркта.

Член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко считает, что за годы восхождений на пике Победы погибли порядка 30 альпинистов из разных стран. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.