«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград

Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы ограничить транзит в Калининградскую область из-за якобы участившихся случаев проникновения на территорию страны метеорологических зондов направлено на эскалацию отношений с Россией, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Вильнюс подошел к вопросу творчески.

Литва, наверное, не сама по себе, а по указке какого-то внешнего субъекта все время занимается эскалацией ситуации. Поэтому фантазия про метеозонды — ничего нового. Вспомним, что буквально недавно якобы были беспилотники в Европе. Так и здесь, мне кажется, ситуация с беспилотниками натолкнула их на такую идею — подойти творчески, — объяснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что Литва не предоставила каких-либо официальных доказательств инцидента. По мнению собеседника, идея этой провокации может принадлежать Великобритании.

Это же должно быть как-то зафиксировано, должны быть какие-то документы. Российская сторона все время указывала: если есть какие-то проблемы, давайте вместе расследуем, изучим вопрос. Но никто не хочет разбираться объективно. Постоянно звучат эти придуманные лживые истории. Это сказывается на эскалации, это очевидно. С метеозондами это не литовская мысль, это, скорее всего, принесенная идея. Может быть, это британцы придумали — они мастаки по провокациям. Здесь они могли подкинуть такую мысль, чтобы создать очередное напряжение, — подытожил Перенджиев.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что над Калининградской областью были проведены учебно-тренировочные полеты российских истребителей. Военное ведомство опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Литвы, подчеркнув, что все маневры выполнялись строго в рамках плана.