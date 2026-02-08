Неожиданная оттепель — надолго ли? Погода в Москве и Питере 9–15 февраля

Достаточно морозная неделя ждет жителей и гостей Москвы и Петербурга. В отдельные дни, точнее ночи, температура воздуха может опуститься ниже –20 градусов, но не обойдется и без сюрприза в виде короткой оттепели. О погоде в российских столицах с 9 по 15 февраля NEWS.ru сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 9 по 15 февраля

С понедельника по среду дневная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от –8 до –13 градусов. В ночь на 9 и 10 февраля — минус 13–18, а ночью в среду, 11 февраля, подморозит до минус 17–22 градусов. Первые три дня недели прогнозируются небольшие снегопады, а также гололедица.

В четверг, 12 февраля, с приближением теплого атмосферного фронта снег усилится, а температура воздуха повысится до минус 8–13 градусов ночью и минус 3–8 градусов — в дневные часы. В пятницу потеплеет до нуля градусов, осадки продолжатся в виде снега и мокрого снега.

В субботу ночью небольшой снег, но подморозит до минус 10–15 градусов. Днем 14 февраля преимущественно без осадков, температура воздуха будет находиться в диапазоне от –2 до –7 градусов.

В воскресенье ночью — от –4 до –9, на севере и северо-востоке Подмосковья столбики термометров опустятся до минус 9–12 градусов. Днем на юге Московской области потеплеет до нулевой отметки, местами до +1 градуса, в Москве — от –2 до –4, на севере региона — от –4 до –6. В течение дня ожидается снег.

Атмосферное давление в понедельник составит около 748 миллиметров ртутного столба, к четвергу оно упадет примерно на 12–14 пунктов. В пятницу — 730–735 миллиметров ртутного столба.

Ветер 9–10 февраля западный, 3–8 метров в секунду, в среду — южный, в четверг и пятницу — восточный, 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 9 по 15 февраля

С понедельника по четверг в ночные часы в Северной столице температура прогнозируется от –8 до –12 градусов, днем — от –5 до –9. В понедельник и среду ожидается небольшой снег, во вторник он усилится до умеренного, в четверг преимущественно без осадков.

В ночь на пятницу, 13 февраля, похолодает до минус 12–17 градусов, днем — в диапазоне от –9 до –14. Осадки в этот день не ожидаются.

В субботу также без осадков, ночью столбики термометров опустятся до минус 18–20, днем и в ночь на воскресенье — от –10 до –15 градусов. К утру 15 февраля температура вырастет до минус 6–8 градусов, днем — от –3 до –5. В последний день недели ожидается снег.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба. В последующие дни оно начнет плавно понижаться до 740–745 миллиметров ртутного столба в пятницу.

Ветер в понедельник и вторник западный, 1–4 метра в секунду, со среды до выходных — восточный и юго-восточный, 4–7 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 9 по 15 февраля

В Москве самым теплым днем недели с 9 по 15 февраля стало 9 февраля 1990 года. Тогда воздух прогрелся до +5,5 градуса.

В 1905 году в городе выдалось самое теплое за всю историю метеонаблюдений 12 февраля. Термометры в тот день показывали +5,1 градуса, и с тех пор более высокой температуры воздуха в этот день не наблюдалось.

Сразу два температурных максимума в Москве были установлены в далеком 1879 году. Тогда 10 и 11 февраля воздух в городе прогревался до +4,6 градуса и +4 градусов соответственно.

Еще один суточный температурный минимум был установлен в 1960 году для 14 февраля. В тот день столбики термометров поднялись до отметки +4,1 градуса. А 15 февраля 1952-го в столице СССР потеплело до невиданного для этой даты показателя — плюс 3,8 градуса.

В 1939 году в Москве был зафиксирован суточный температурный максимум для 13 февраля. Тогда воздух в городе прогрелся до +3,5 градуса. Это было самое теплое 13 февраля за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самая морозная погода в период с 9 по 15 февраля наблюдалась в Москве 9 февраля 1929 года. Тогда температура опускалась до −36,2 градуса. В 1895-м был установлен суточный температурный минимум для 10 февраля с отметкой −32,3 градуса, а в 1934–м — для 15 февраля, когда в городе подмораживало до –30,8 градуса. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдений как дни с самой низкой температурой для этих чисел.

В 1917 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошли 11 и 12 февраля. В те дни воздух остывал до рекордных значений –31,2 и –30,2 градуса соответственно.

Еще два суточных температурных минимума в Москве были установлены 13 января 1911-го и 14 января 1907 года. В те дни термометры показывали соответственно −29,3 и −29,1 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 9 по 15 февраля

Самым теплым днем недели с 9 по 15 февраля за всю историю метеонаблюдений в Питере, как и в Москве, стало 9 февраля 1990 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +7 градусов.

До рекордных для этого времени года +6 градусов воздух в городе на Неве прогревался 10 февраля 2002-го и 14 февраля 2017 года. На один градус в Питере было прохладнее (+5) 11 февраля 2015-го, 12 февраля 1925-го и 15 февраля 1995 года. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдений как самые теплые дни.

До рекордно теплой отметки +4 градуса воздух в Петербурге прогревался 13 февраля 2016 года. В том году был обновлен суточный температурный максимум для этого числа.

Наиболее холодная погода была в городе на Неве 9 февраля 1893 года. Термометры в тот день показывали −35 градусов. В том же 1893-м аномально морозным выдался и следующий день, 10 февраля, с температурным минимумом –31 градус, который с тех пор не обновлялся.

Еще два минимальных температурных значения зафиксировали в Ленинграде 14 и 15 февраля холодного 1979 года. В те дни столбики термометров опустились до отметок –29 и –32 градуса соответственно. Также до –29 градусов подмораживало в Северной столице 11 февраля 1929 года. Этот день стал самым морозным за всю историю метеонаблюдений.

Температурные минимумы для 12 и 13 февраля были установлены соответственно в 1994 и 1895 годах, когда в городе подмораживало до –26 градусов. С тех пор более морозной погоды в эти числа не наблюдалось.

