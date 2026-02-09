Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:50

На бывшего лидера группы «Тараканы!» завели уголовное дело

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий (Сид) Спирин Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий (Сид) Спирин Фото: Антон Стеков/РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в нарушении законодательства об иностранных агентах. Музыканту вменяется уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Дмитрия Спирина. Он обвиняется в совершении преступления, — добавили в органах.

В настоящее время Спирин проживает за границей, следственные действия проводятся в его отсутствие. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Ему вменяют статью о повтором нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Еще в апреле прошлого года Федорова официально привлекли в качестве обвиняемого и объявили в розыск.

иноагенты
уголовные дела
музыканты
СК РФ
