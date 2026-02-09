В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Ему вменяют статью о повтором нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст.330.1 УК).

Смольнинский районный суд нашего города (Санкт-Петербурга. — NEWS.ru) отправил под стражу иноагента Oxxxymiron. <...> Срок меры Федорову — два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации, — написала она.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено в конце февраля 2024 года. Уже в апреле Федорова официально привлекли в качестве обвиняемого и объявили в розыск. Следствие установило, что рэпер умышленно скрывается от органов следствия, и его местонахождение до сих пор не известно.

Представители защиты, в свою очередь, настаивали на отказе в удовлетворении ходатайства. Они аргументировали это тем, что Федоров не присутствует на заседаниях и, возможно, даже не знает о возбужденном против него уголовном деле.

В марте 2025 года сразу несколько девушек в подкасте журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника» обвинили Федорова в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. По словам пострадавших, он флиртовал с девочками-подростками, отправлял им порноматериалы и насиловал их.