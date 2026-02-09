Россия допустила саммит с США, но с условием

Идея саммита России и США существует, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что российская сторона пока не готова обсуждать более конкретные детали, в том числе место и время, пока такая встреча не наполнится содержанием, передает ТАСС.

Такие контакты организуются и могут быть организованы в исторически сжатые сроки <...> Прежде чем мы поймем, в чем она будет состоять, как и что порекомендовать нашему лидеру в данной связи, мы не готовы обсуждать и близко никакие параметры, никакие ориентиры по времени и тем более по месту, — сказал Рябков.

Также замглавы МИД отметил, что политика США в отношении России требует изменений к лучшему для возобновления переговоров по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Оснований для запуска переговорного процесса на данный момент нет, подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не видит смысла в обсуждении новой системы стратегической стабильности без участия союзников США — Великобритании и Франции. В Кремле считают, что учет совокупных ядерных потенциалов этих стран является необходимым условием для формирования будущих договоренностей в сфере безопасности.