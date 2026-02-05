Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:22

В МИД России высказались насчет возможного членства Армении в Евросоюзе

Лавров: вхождение Армении в Евросоюз не может совместиться с членством в ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вхождение Армении в Евросоюз не может совместиться с членством в Евразийском экономическом союзе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, тем не менее российская сторона будет уважать соответствующий выбор Еревана.

Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и тем более в присоединении к Европейскому союзу. Это ваш выбор, и мы будем его в полной мере уважать, — отметил министр.

До этого Лавров уже заявлял, что Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС. По его словам, выбор сделать должен будет армянский народ.

Ранее представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь сообщил, что Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией. Обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран на всех уровнях и во всех областях принесли значительные результаты, добавил он. Высокопоставленный китайский военный отметил, что диалог КНР с Россией важен для поддержания международной и региональной стабильности.

Армения
Евросоюз
Россия
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.