В МИД России высказались насчет возможного членства Армении в Евросоюзе

Вхождение Армении в Евросоюз не может совместиться с членством в Евразийском экономическом союзе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, тем не менее российская сторона будет уважать соответствующий выбор Еревана.

Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и тем более в присоединении к Европейскому союзу. Это ваш выбор, и мы будем его в полной мере уважать, — отметил министр.

До этого Лавров уже заявлял, что Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС. По его словам, выбор сделать должен будет армянский народ.

